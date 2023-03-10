شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تهنئ قاضيات مصر باليوم العالمي للقاضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت وزارة العدل بالتهنئة إلى قاضيات مصر بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات الموافق 10 مارس من كل عام، وباركة مشاركتها تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية.

وترجمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداء في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

وإنه لمن دواعي الفخر أن يصل عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.