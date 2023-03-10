شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على تضحيات الشهداء لتحقيق الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة الحفاظ على تضحيات الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة المصرية، مشددا على أن الحرب ضد الإرهاب لم تكن بسيطة طوال السنوات الـ 10 الماضية.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان "السيسي: الحرب على الإرهاب تكلفت مليار جنيه شهرياً" أن الرئيس السيسي أكد على أن الحرب ضد الإرهاب لم تكن بسيطة طوال السنوات الـ 10 الماضية إننا نشعر ونقدر أن ثمنا كبيرا قد دفع لكي نشعر بالأمان والاستقرار، مضيفا ان احتفالنا بـ «يوم الشهيد» يعكس العرفان بحقهم رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات الشهداء.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن العمليات العسكرية كانت تكلف الدولة على الأقل كل شهر مليار جنيه ولمدة 90 شهرا أو أكثر بحيث يتم الحساب منذ عام 2011.

وفي صحيفة الجريدة الكويتية وبعنوان "السيسي يحذر من «التفكك»" قالت الصحيفة أن الرئيس السيسي دعا أمس، المصريين إلى الانتباه لعدم تكرار ما جرى في 2011، محذرا من تفكك البلاد، فبناء الدولة واستعادة مكانتها في مختلف المجالات يحتاجان إلى جهد وتضحية كبيرين .

وتابعت الصحيفة أنه خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد، وجه السيسي خطابه إلى المصريين: «أوعوا يا مصريين تتسببوا مرة ثانية في خراب بلدكم، هذا الكلام حصل لما البلد فكت في 2011... تدمير الدول من الداخل وبأهلها فكر وعلم أقل وأرخص تكلفة».

وأشارت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زي اللي إحنا بنمر بيها هي المقياس الحقيقي للدولة المصرية، يبقى انتوا بتظلموا... إذا كان القياس ظروفنا الاقتصادية طيب كنا عاملين إزاي في 2011 لغاية 2013، مهم مننساش إن الدولة كانت خلاص مافيش، وكان ممكن قوي البلد تدخل حرب أهلية ونقعد سنين طويلة».

وذكرت صحيفة الراي تحت عنوان " السيسي : المؤامرة ضد الدولة بأبعادها الكاملة ظهرت في 2011" أن الرئيس السيسي أكد أن مؤامرة الإرهاب بأبعادها الكاملة ظهرت في عام 2011 حيث كان يتم تخريب تواجد الدولة المصرية والقضاء عليه أثناء تواجد المواطنين في الميدان .

