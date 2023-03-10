شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى طرح "بيض بودرة" بديلا لبيض المائدة الطبيعى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

الحكومة تنفى طرح منتجات بديلة لبيض المائدة بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة" الحكومة تنفى طرح منتجات بديلة لبيض المائدة بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة" كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى صوء ما تردد من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، موضحةً أن "البيض البودرة" المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مُصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظراً لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلاً لكافة استخدامات البيض حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها. صرح السفير بسام راضى، سفير مصر لدى روما، بعد لقائه بالرئيس الإيطالى بالقصر الجمهورى بالعاصمة روما لتقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية، بأنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، وعدد من موضوعات التعاون المشترك على المستوى الإقليمى والدولى. كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من مساء يوم الإثنين المقبل 13 مارس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء. الأرصاد تكشف موعد حالة عدم استقرار الطقس وتحذر: انخفاض بالحرارة وأمطار وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه مساء أمس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة، مهلة بدون مقابل، توازى 20% من المدة الأصلية للتنفيذ، وذلك لاستكمال تنفيذ البناء. "الإسكان" تمنح أصحاب قطع الأراضى الصغيرة مهلة مجانًا لاستكمال البناء بسام راضى ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الإيطالى تتعلق بتطوير العلاقات

الرئيس السيسى يعزى خادم الحرمين وولى العهد السعودى فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. تشهد 9 مناطق بحلوان و14 مايو انقطاع مياه الشرب وذلك اليوم لمدة 8 ساعات، تبدأ فى العاشرة مساء الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين والمغذية لمناطق (حلوان / 15 مايو)، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شرق حلوان – منطقة مساكن الضباط بحلوان – حلوان البلد – مثلث حلوان – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الإقتصادية – منطقة امتداد مدينة 15 مايو – سجن مايو المركزى). انقطاع المياه عن 9 مناطق بحلوان و15 مايو من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 27

طالبت وزارة الداخلية من حجاج القرعة لهذا العام جواز سفر دولى مميكن لكل فائز، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 30 أبريل، حيث أعلنت وزارة الداخلية التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم بحج القرعة لعام 1444هـ/ 2023م .. لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.. وذلك على النحو التالى: تبدأ النيابة العامة غدا السبت استقبال الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2022، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بناء على المدة المحددة من قبل النيابة العامة، خلال الفترة من 11 وحتى 21 مارس، ويتم تقديم الملفات بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي. النيابة تتسلم ملفات تعيين وظيفة معاون دفعة 2022 من الذكور والإناث غدا

جواز سفر صلاحيته لا تقل عن عام أحد شروط السفر لحجاج القرعة لهذا العام

انتخب البرلمان الصينى "مؤتمر الشعب الوطنى" اليوم الجمعة "شى جين بينج" رئيسا للبلاد لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمسة أعوام.

انتخاب شى جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة