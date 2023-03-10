شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى طرح "بيض بودرة" بديلا لبيض المائدة الطبيعى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة".
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يعزى خادم الحرمين وولى العهد السعودى فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
الحكومة تنفى طرح منتجات بديلة لبيض المائدة بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى صوء ما تردد من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، موضحةً أن "البيض البودرة" المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مُصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظراً لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلاً لكافة استخدامات البيض حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها.
صرح السفير بسام راضى، سفير مصر لدى روما، بعد لقائه بالرئيس الإيطالى بالقصر الجمهورى بالعاصمة روما لتقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية، بأنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، وعدد من موضوعات التعاون المشترك على المستوى الإقليمى والدولى.
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من مساء يوم الإثنين المقبل 13 مارس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 27
كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
تشهد 9 مناطق بحلوان و14 مايو انقطاع مياه الشرب وذلك اليوم لمدة 8 ساعات، تبدأ فى العاشرة مساء الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين والمغذية لمناطق (حلوان / 15 مايو)، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شرق حلوان – منطقة مساكن الضباط بحلوان – حلوان البلد – مثلث حلوان – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الإقتصادية – منطقة امتداد مدينة 15 مايو – سجن مايو المركزى).
جواز سفر صلاحيته لا تقل عن عام أحد شروط السفر لحجاج القرعة لهذا العام
انتخاب شى جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة
انتخب البرلمان الصينى "مؤتمر الشعب الوطنى" اليوم الجمعة "شى جين بينج" رئيسا للبلاد لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمسة أعوام.