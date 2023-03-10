شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة ويستمع لخطبة عن منزلة الشهداء بمسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار قادة القوات المسلحة، والإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

واستمع الرئيس السيسي، إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ سيد عبد الباري، وكانت تحت عنوان منزلة "الشهداء عند ربهم"، والتي تحدثت عن منزلة الشهداء في الإسلام وفضل الشهداء في القرآن الكريم.