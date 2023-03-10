شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط وزارة القوى العاملة × 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد "فيديو وإنفوجراف" صدر عن وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، الحصاد الأسبوعى للوزارة، خلال الفترة من 3 وحتى 9 مارس 2023، موضحاً أبرز أنشطة "الوزارة" فى الـ7 أيام الماضية على المستوى المحلى والعربى والدولي، وجاء فيه مشاركة الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة فى عددِ من الفعاليات، ومنها مشاركته باسم مصر، كعضو أصيل فى فعاليات الدورة رقم 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة فى القاهرة، بحضور عددِ من وزراء العمل العرب، وممثلى أصحاب الأعمال، والعمال.

وتحدث جميع الحضور عن أهمية العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الراهنة، منددين بالانتهاكات التى تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلى ضد العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة.

كما تحدث ممثل الجامعة العربية عن أهمية العمل العربى المشترك فى ظل التحديات الراهنة ، مثمنا الدور الذى تقوم به جمهورية مصر العربية كدولة حاضنة للعمل العربى المشترك، وقال إن لها دور ريادى ومحورى فى ذلك..كما إلتقى الوزير شحاتة مع نظيره الفلسطينى نصرى خليل سليم أبو جيش،وذلك على هامش "اللقاء العربي"،حيث بحث الوزيران تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك،ووجه الوزير الفلسطينى الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته فى "اجتماع الشركاء رفيعى المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"،والمنعقد فى العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر الماضى.

مع العمل الدولية

واصلت وزارة القوى العاملة خطتها نحو تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،تنفيذا لسياسات "الوزارة" بترسيخ مبادئ "الحوار المجتمعي" بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"..وأعلنت "الوزارة" في بيان لهاعن تنظيمها لورشة العمل الثانية بشأن التعريف ببرنامج "عمل أفضل" ، ذلك فى إطارمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وأوضحت "الوزارة" أن الورشة شارك فيها مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات المستهدفة من 11 محافظة هي : القاهرة - الجيزة – القليوبية – البحيرة – الاسكندرية – المنيا – بنى سويف – المنوفية – بور سعيد – الاسماعلية – الشرقية ) ، فضلا عن مسؤولى إدارت تفيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية و الشئون الاقليمية والدولية وتنمية وإدارة المواهب ،و ممثلي منظمة العمل الدولية ومشروع العمل الافضل .

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 116 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 74 عاملاً مصرياً لدى " المؤسسة" غادروا عمان نهائيا، وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - 9 مكاتب تحمي وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة..

وفي نفس السياق اكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن أن التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الإستمرار في التعامل مع سوق العمل بشكل علمي، ودعم كل السياسات والبرامج التي تهدف الى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية..وقال إن المنتدي القومي لمستقبل العمل فى مصر في دورته الثانية والمنعقد بحضور الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج،بمثابة منصة جديدة لتبادل المعلومات والرؤى بين كافة الجهات المعنية حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مستندةً إلى المعلومات الدقيقة التي تَعكس متغييرات طرأت على سوق العمل،وتضع لنا خارطة طريق بكيفية التعامل معه..جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة في فعاليات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر، والمنعقد تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وفرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة،والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية،حيث القى ممثلون عن الوزارات والجهات الراعية كلمات رسمية نيابة عنهم ،بينما ألقت وزير التعاون الدولي د. رانيا المشاط كلمة غير "فيدو كونفرانس".. وهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة وتبادل المعرفة حول تطورات سوق العمل في مصر والتوقعات المستقبلية له بناء على البيانات، بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها فهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجي التعليم الفني...وفي نفس اليوم شارك "الوزير" فعاليات تدشين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي،للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ولفيف من قيادات الإعلام والشخصيات العامة..

ذوى الهمم

وعقد وزير القوى العاملة ،بديوان عام الوزارة، اجتماعه الأسبوعي السابع على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمناقشة عدد من الملفات ،وذلك بحضور قيادات الوزارة من الإدارات المختصة بالملفات التي جرى مناقشتها ..تابع الاجتماع احدث المستجدات بشأن خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،كما شهد الاجتماع عرضا قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة ،تمهيدا لاطلاقها خلال أيام بهدف توفير المعلومات والبيانات الكاملة بشأن خدمات الوزارة بإعتبارها بنك معلومات رقمي لعرض الاحصائيات والتقارير..وكان الوزير قد وجه الاسبوع الماضي بعقد هذا الاجتماع بين مسؤولو البوابة الجيومكانية ومديري المديريات بهدف التنسيق لإنجاح تلك "البوابة الجيومكانية"،وضخ معلومات حديثة فيها ..وبشأن ملف ذوي الهمم أعلنت "الوزارة"في بيان لها عن أن مديرياتها،ومكاتبها المختصة في المحافظات،وخلال الأسابيع السبعة الماضية،قامت بِحصر 67 % من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وقالت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الأثنين بلغت 15891 منشأة، يعمل بها مليوناً 865 ألفاً 764 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة،من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية ،موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 93 ألفاً 164 عامل،وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و 818 عاملا ،والمتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 39 الفاً و683 عاملا،وأكدت “الوزارة” انه على مدار الـ 7 أسابيع الماضية نجحت المديريات في تعيين 5328 من ذوي الهمم ،وقالت أن المديريات و مكاتبها تتواصل يوميا مع المنشأت ،ويجرى الان عملية باقي الحصر والتشغيل،ودمجهم أيضا في خطة التدريب التي تنفذها المديريات ..وخلال الإجتماع السابق جدد وزير القوى العاملة توجيهاته إلى مديري مديريات القوى العاملة "27 مديرية"،بالتواصل اليومي مع المواطنين،والتعامل معهم أثناء تقديم كافة خدمات "الوزارة" لهم،بشكل كريم ولائق،موضحاً أن وزارة القوى العاملة،تمتلك من المقومات،والإمكانيات ما يؤهلها بأن تواصل دورها المحوري والإستراتيجي في خدمة المواطن،كونها "وزارة" خدمية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن في جميع أنحاء الجمهورية ،خاصة ملفات التدريب والتشغيل،والعمالة غير المنظمة،وذوي الهمم،وحماية ورعاية العمالة في الداخل والخارج ،وغيرها

ومع بداية هذا الأسبوع بدأت عملية فتح باب الترشح للإنتخابات العمالية التكميلية ،تمهيدا لإجرائها من غداً السبت لإختيار ممثلي العاملين في بعض مجالس ادارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ،وبعض اللجان النقابية في عدد من الشركات..وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة أن التقدم بأوراق الترشح بشأن اللجان النقابية بمقر مديرية القوى العاملة بالقاهرة ،بينما مجالس ادارات الشركات،داخل مقرات تلك الشركات ..وبحسب البيان، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة..

نشاط المديريات .. وإتفاقية دولية

ونشرت "الوزارة" خلال الأسبوع نشاط المديريات بشأن نجاح مفاوضات جماعية تحقق الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج ،وكذلك تنظيم ندوات ودورات التوعية بشأن تشريعات العمل ،ومبادئ السلامة والصحة المهنية ،وأيضا رعاية وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة في المحافظات ..كما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمياً تعليقاً أبرز قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء،برئاسة دولة رئيس المجلس د. مصطفى مدبولي، بموافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الايجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً..وقالت ان ما حدث يؤكد احترام مصر لمعايير واتفاقيات العمل الدولية ..حيث كانت هذه الاتفاقية من أبرز المناقشات التي جرت مؤخرا بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،ووفود مكتب منظمة العمل الدولية من جنيف والقاهرة..وللتوضيح فقد قامت منظمة العمل الدولية بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التي تعمل في الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة في الصيد، أو المبنية بناء تقليدياً، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمى.