شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 67 مسجدا منها 61 إحلالا وتجديدا و6 مساجد صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 67 مسجدًا اليوم الجمعة 10 / 3 / 2023م، منها 61 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (812) مسجدًا، منها (654) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(158) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا

1. الثورة – المداكير - الوقف

مديرية أوقاف الأقصر

2. العبادين – قامولا – القرنة

3. التقوى – الطود البلد - الطود

مديرية أوقاف أسيوط

4. الشرقي – الكوم الأخضر - ديروط

5. عباد الرحمن – أبو كريم - ديروط

6. السوابعة – التناغة الشرقية – ساحل سليم

7. المركز الطبي – مدينة ديروط

8. التوحيد – المندرة غرب - منفلوط

9. العدوية - ببلاو - ديروط

مديرية أوقاف سوهاج

10. نور الإسلام – الوحلية الكبير - برديس

11. الإمام محمد عبده – الرياينة - طما

12. الأنوار المحمدية – نجع الحضر - أولاد سلام – دار السلام

13. التراكوة – بني وشاح - المراغة

14. الجواميس – العزبة المستجدة – المدمر - طما

مديرية أوقاف أسوان

15. الدريرة – الطويسة بالدريرة – دراو

مديرية أوقاف المنيا

16. الرحمة العقالية - العدوة

17. المجاهدين – دروة – ملوي

18. عطية علي – مزروع – ابجاج الحطب - مطاي

19. الرحمن كوم الشيخ – بني مزار

20. أبو جمعة – عزبة أبو جمعة – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

21. النصر المصري – العكريشة- كفر الدوار

22. عزبة البور سعيدية – كوم اشو- كفر الدوار

23. قرية التراس – كوم اشو –كفر الدوار

24. عبد الحليم محمود - النوبارية

25. الرحمن – قرية الشعراوي- حوش عيسى

26. الإبراهيمية الكبير – ايتاي البارود

مديرية أوقاف الفيوم

27. الرحمة – الروبيات – طامية

28. الفاروقة – كفر محفوظ – مركز طامية

مديرية أوقاف الشرقية

29. التوحيد – عزبة أبو سيف – كوبري دعبس – أبو حماد

30. الحرمين – ميت ردين – النحاسين - فاقوس

31. أحمد عادل عطوة - الحسينية

32. الصادق – الحسينية

33. الشهداء – الغار - الزقازيق

34. التوبة – الحي العاشر – العاشر من رمضان

35. الرحمة – نبتيت – مشتول السوق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

36. الرحمة – باز أبطو – العجوزين – دسوق بحري

37. الرحمن الرحيم – الصوالحة – القنطرة

38. الطرفاية الكبير – قرية 4 الطرفاية – الحامول شرق

39. الحلمية الجديد – الحلمية – الحامول شرق

40. الكبير – العيسوية – سيدي سالم

مديرية أوقاف الجيزة

41. الخلفاء الراشدين - مشروع أبناء الجيزة – حدائق أكتوبر – المرحلة الثالثة

42. الكبير – نجوع العرب - الصف

مديرية أوقاف الدقهلية

43. عزبة بناني – عزبة بناني – كفر بهوت - نبروه

44. سيدي حالة – بندر المنصورة

مديرية أوقاف الغربية

45. القبلي – أكوة الحصة – كفر الزيات

46. سيدي علي أبو يونس – طنبارة – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف القاهرة

47. الحي القيوم – الإسكان العائلي – مدينة 15 مايو

مديرية أوقاف مرسى مطروح

48. المصطفى – علم الروم – بجوار ابني بيتك شرق

مديرية أوقاف الإسماعيلية

49. الرحمن – العمار- ك 11 الفردان غرب

50. الرحمن – قرية أبو طفيلة – القنطرة غرب

51. التقوى – مرسي غالي – أبو صوير

مديرية أوقاف السويس

52. الرحمن الرحيم – قرية أورلاندو 2 – الكيلو 112 طريق السويس -الزعفرانة

53. الرحمن – الإيمان – حي الأربعين

مديرية أوقاف القليوبية

54. الشهيد محمد صبحي – نوى – شبين القناطر – شبين غرب

55. عطا – الرملة – بنها أول

56. النور – عزبة سويلم – باسوس - القناطر الخيرية

57. الكبير العجايبة – كفر الشوبك – شبين القناطر – شبين غرب

58. التقوى – الحزانية – شبين القناطر – شبين غرب

مديرية أوقاف المنوفية

59. كوم برهيم – برهيم - منوف

60. الشورى – برهيم - منوف

61. الأنصاري – طملاي - منوف

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. سلامة الشاعر – كرداسة

مديرية أوقاف الإسكندرية

2. الحي القيوم – نجع رزينه- العامرية ثان

مديرية أوقاف البحيرة

3. العمري – كنيسة أورين – شبرا خيت

مديرية أوقاف المنوفية

4. القبلي – كفر شبرا بلولة – سرس الليان

5. عز الدين - تلا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. الرحمة البحري – المنشية الجديدة – سيدي سالم