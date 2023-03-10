شكرا لقرائتكم خبر عن عدم السماح لكشاف الكهرباء بتصوير العداد مسبوق الدفع يعرضك لرفعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم السماح للموظف المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التابع لشركة شعاع عن تسجيل القراءة بشكل عام يعرض المشترك لفسخ التعاقد و قطع التيار الكهربائي عنه ، كما يعتبر منع الموظف من تصوير عداد الكهرباء مسبوق الدفع و فحصه باستخدام جهاز القارئ الضوئى يتسبب أيضا فى ضرر للمشترك ويمكن تحرير محضر تلاعب في العداد له.

ويرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن تطبيق القارئ الضوئي الذى يكشف كافة بيانات مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع و كل أوجه التلاعب :

1- يستطيع تطبيق القارئ الضوئي الذى يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

2- يعتمد القارئ الضوئي على الانترنت فى ارسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطه كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

3-يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

4-يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي لانه يسجل البيانات وفقا لوقت و تاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

5-تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.

6- بدات شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئي لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.