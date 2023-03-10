شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من القراء يطالبون بتكثيف المؤسسات الدينية حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف المؤسسات الدينية حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف المؤسسات الدينية حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان. وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف المؤسسات الدينية حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف المؤسسات الدينية حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان.

نتيجة الاستطلاع