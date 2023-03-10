شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انخفاض الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء انخفض بنسبة بلغت حوالى 20% عن السنوات الماضية، كاشفا أن هذا الخفض يرجع لعدة أسباب عملت الشركة القابضة لكهرباء مصر على تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن، أهمها التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة تضع مسألة خفض نسبة الاعتماد على وقود فى توليد الطاقة على رأس أولوياتها، موضحا أن محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لعبت دورا مهما فى توفير الوقود لاعتمادها على أحدث المواصفات العالمية، التى تعطى أعلى كفاءة فى إنتاج الكهرباء وأقل استهلاك الوقود.

وقال المصدر إن محطات سيمنس العملاقة تعتمد على أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، لافتا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى بلغ 20%، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.