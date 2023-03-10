شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: القطاع الخاص يلعب دورا هاما فى تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مؤشرات الاستمرار في المجالات المختلفة للطاقة المتجددة في ارتفاع سواء في مشروعات الطاقة المتجددة بغرض إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، أو كمدخل لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

و قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2022 حوالي 15000 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 6100 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة أكثر من 4400 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 90 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوى.

وأشار المصدر إلى أن القطاع الخاص يلعب دور هام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، حيث يجرى حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات التي يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي فى مراحل مختلفة من التطوير بإجمالى قدرات حوالي 2800 م. و. من طاقة الرياح وحوالى 700 م. و. من الطاقة الشمسية مما يؤدي الى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 11,7 مليون طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 4,6 مليون طن مكافئ نفط.

وأوضح المصدر، أنه تم تدشين محطة خلايا شمسية بقدرة 50 م. و. بمنطقة الزعفرانة، وبيع 528 ألف شهادة كربون، فضلاً عن الإعلان عن تنفيذ مشروع خلايا فوتوفلطية بقدرة 20 م. و. بالإضافة إلى منظومة تخزين بالبطاريات وذلك بمنطقة الغردقة.