شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 10/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:17

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:42

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:35

وقت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:09

ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 10/3/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:17

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:42

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:35

وقت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:09