شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات غير المصرح لها بالحج السياحي هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفردى للعام الحالي 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا على عدد من الفئات غير المصرح لها صحيًا بالحج هذا العام.





والفئات غير المصرح لها هي:1- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

2-مرضى تليف الرئة.

3- حالات السمنة المفرطة المرضية.

4- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

5- السيدات الحوامل فى الأشهر الأول والأخيرة.

6- الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.