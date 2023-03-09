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تعرف على الفئات غير المصرح لها بالحج السياحي هذا العام

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القاهرة - سامية سيد - نصت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفردى للعام الحالي 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا على عدد من الفئات غير المصرح لها صحيًا بالحج هذا العام.


والفئات غير المصرح لها هي:1- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي. 

2-مرضى تليف الرئة. 

 

3- حالات السمنة المفرطة المرضية. 

 

4- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

 

5- السيدات الحوامل فى الأشهر الأول والأخيرة. 

 

6- الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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