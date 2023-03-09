شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع المونوريل ومساره وتكلفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أن مشروع المونوريل يتميز بخصائص ومميزات مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، موضحة أنه يتم إعداد دراسات نقل دقيقة، قبل اختيار أى وسيلة نقل يتم تنفيذها، تشمل حصر أعداد السكان بالمناطق المخطط تنفيذ مشروع النقل الحضري بها وكذلك المناطق المحيطة ومواقف السيارات التي تخدمها، شاملة تحديد حجم حركة المواطنين من وإلى وداخل هذه المناطق.



أسس اختيار مشروع المونوريل أسس اختيار مشروع المونوريل - مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين.

- يتم تنفيذه على مسار علوي مع امكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة.

- لا تشغل حيز كبير بالشوارع.

- مدة تنفيذ قصيرة نسبياً.

- حجم نقل كبير

تفاصيل المشروع:

1. السرعة التصميمية : 90 كم/ساعة

2. التكلفة المالية : 30 مليون دولار لكل كيلو متر.

3. الطاقة الإستيعابية في الساعة : 25 – 45 ألف راكب/ساعة/إتجاه.

4. الطاقة الإستيعابية في اليوم : 600 ألف راكب يوميا بتركيب 4 عربات بكل قطار وسترتفع إلي 1,2 مليون راكب يوميا عند زيادة تركيب القطارات إلي 8 عربات بكل قطار .

5. المسافة بين المحطات : 1 - 2.5 كيلو متر .

6. أماكن التنفيذ : المناطق عالية ومتوسطة الكثافة.

7. طريقة التنفيذ : علوى .

المزايا:

• يتم تنفيذ المونوريل بالاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه اعمال نزع الملكيات الى حد كبير

. يربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر باحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة

• بربط مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

• كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يحتل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع.

• من أهم مميزات المونوريل أنه صديق للبيئة وآمن وسريع ولا يصدر أي ضوضاء أثناء التشغيل.