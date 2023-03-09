شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 21 شخصًا فى حادث تصادم على طريق "قنا - سفاجا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 35 سفاجا قنا، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل" تريله" نتج عن الحادث إصابة 21 شخصا من مستقلى السيارة الميكروباص، وتم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا قبل قليل بلاغا من شرطة تأمين الطرق بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى سفاجا قنا حيث تبين أن التصادم وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق ووجود مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 12 سيارة إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا لتلقى العلاج جار رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا.



حادث التصادم (1)



حادث التصادم (2)



حادث التصادم (3)