شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسرائيليين اثنين نتيجة إطلاق النار فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع إطلاق نار قرب مقهى في تل أبيب، الخميس، ما أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين على الأقل، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المقهى يقع فى شارع ديزنجوف، وأن الشرطة وعربات الإسعاف هرعت إلى الموقع.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تتغير فى النهج المتبع مع الفلسطينيين، معربا فى الوقت نفسه عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل فى هدم المنازل والقرى فى القدس المحتلة.