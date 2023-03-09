شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسرائيليين اثنين نتيجة إطلاق النار فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع إطلاق نار قرب مقهى في تل أبيب، الخميس، ما أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين على الأقل، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المقهى يقع فى شارع ديزنجوف، وأن الشرطة وعربات الإسعاف هرعت إلى الموقع.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تتغير فى النهج المتبع مع الفلسطينيين، معربا فى الوقت نفسه عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل فى هدم المنازل والقرى فى القدس المحتلة.
وقال المالكى ـ فى تصريح خاص مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية من القاهرة ـ إن "إسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين في الوجود ولا بحقهم فى تقرير المصير"، محذرا من عواقب أى استفزازات إسرائيلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا التصريح فى الوقت الذي رحب فيه مجلس جامعة الدول العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولى .
وحث المجلس المجتمع الدولى على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط في مفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.