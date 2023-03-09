شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشكر وزير الداخلية لتوجيهاته لزيارة عدد من السيدات المعيلات وتقديم هدايا لهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتوجيهاته الصادرة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة لعدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من السيدات المعيلات بمنازلهن وتقديم هدايا لهن ، وتنظيم إحتفالية بنادى ضباط أمن القاهرة لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود الوزارة الحثيثة فى دعم ومساندة المرأة المصرية ،مؤكدة ان هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية ليست بجديدة على وزارة الداخلية التى تحرص دائما على حماية المرأة وتقديم كافة أوجه المساندة والرعاية لها تقديراً لدورها الهام فى المجتمع.

وتحتفل المرأة المصرية في شهر مارس من كل سنة بيوم المرأة المصري والعالمي، بسبب الإنجاز الملموس الذي قدمته المرأة في المجتمع بعد المجهود الكبير الذي وفرته الدولة المصرية لها، وهو ما ساعدها على تحقيق نجاحات لم تحققها من قبل في التمكين الاجتماعي.

المرأة المصرية أصبحت تمثل أولوية لدى الدولة، لذلك، تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعادت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة.