شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مارس.. إعلان أماكن التدريب التربوى للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل)، وبدء التدريب في تمام الساعة التاسعة صباحا بدءا من يوم الإثنين الموافق 13 مارس، ولمدة أربعة أيام، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ببدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل).

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

كما أكد "مدير تعليم الجيزة"، بأنه تم التنسيق مع هناء عبد العاطي مدير إدارة التدريب بالمديرية وتم تجهيز عدد من القاعات والمسارح ومقسمة كما يلي وعلى كل متدرب الالتزام بالمكان التابعة له:

أولا- قاعات المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم مرحلة (رياض الأطفال)

- مسرح مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين ومقرها الشيخ زايد الحي 13 بجوار الشهر العقار وسنترال الحى 13

وتضم 7 إدارات وهم ( الشيخ زايد – 6 أكتوبر - الهرم – الوراق – كرداسة – الواحات – أوسيم )

- مسرح قاعة ثروت عكاشة بأكاديمة الفنون ومقرها قاعة سيد درويش بالعمرانية وتضم 7 إدارات وهم (بولاق الدكرور – الصف – العياط – أطفيح – الحوامدية – أبو النمرس – البدرشين)

- مسرح مدرسة أحمد عرابى ومقرها مدرسة أحمد عرابى بجوار قسم إمبابة وتضم إدارتين وهم (شمال الجيزة ومنشأة القناطر)

- مسرح مدرسة محمود عمر بالهرم ومقرها مدرسة محمود عمر شارع الهرم وتضم 4 إدارات وهم (جنوب الجيزة - العمرانية – العجوزة – الدقى)

ثانيا: قاعات المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم مرحلة (((معلم فصل)))

- قاعة مدرسة الأورمان الثانوية ومقرها شارع المدرسة الألمانية بالدقي وتضم عدد 4 إدارات وهم ( العياط – أطفيح – الدقى – العجوزة )

- مسرح مدرسة أبو بكر الرسمية لغات ومقرها الشيخ زايد الحى الأول أمام مستشفى الشيخ زايد العام وتضم عدد 5 إدارات وهم (6 أكتوبر – الواحات – الشيخ زايد – الهرم - الصف)

- مسرح خوفو ومقره ميدان الرماية أمام مدرسة كفر نصار ويضم عدد 3 إدارات ( كرداسة – البدرشين – أبو النمرس )

- قاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين ومقرها شارع جامعة القاهرة أمام حديقة الحيوان وتضم 3 إدارات تعليمية وهم ( الحوامدية – منشأة القناطر – جنوب الجيزة )

-مسرح مدرسة الحى الأول الرسمية للغات ومقرها الشيخ زايد وتضم عدد 5 إدارات (الوراق – بولاق الدكرور – شمال الجيزة – أوسيم - العمرانية).