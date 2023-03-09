شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يناقش سبل تيسير إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، و مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، و ياسر عباس، رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما تُوليه الدولة حالياً من أولوية قصوى لقطاع الصناعة والتصدير، موضحاً أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية، والمستلزمات الطبية، مضيفا: مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال؛ نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، كما لدينا أيضاً الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، سُبل توطين الصناعات الطبية، والاجراءات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الطبي، وما تم في هذا الصدد من قِبل اللجنة المُشكلة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، من خلال دعوة مُمثلين عن الصناعات الطبية في مصر، والإستعانة بالخبراء للتوصل إلى أفضل النتائج، وكذا دراسة تجارب بعض الدول الرائدة في الخليج وإفريقيا وأوروبا، موضحاً ما انتهت إليه اللجنة في شأن إعداد المسودة المبدئية للدليل الإسترشادي "استثمر في مصر".

كما لفت اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إلى ما قامت به اللجنة من اجتماعات دورية، وعلى وجه الخصوص الاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للتسويق للمنطقة الاقتصادية، وما تم التوصل إليه من إتفاق للاستعانة بمُطور عقاري لتجهيز المنطقة المُخصصة للصناعات الطبية بمساحة 4 ملايين متر مربع في العين السخنة، وكذا ما تم من تنسيق مع بعض الشركات الأجنبية في مجال مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الأجنبية لتصنيع الورق النشاف في مصر، وبحث سبل تصديره للدول الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن مناقشة إمكانية قيام المكاتب الاستشارية بمساعدة المستثمر منذ بدء إجراءات تخصيص الأرض وإعتماد الرسوم الهندسية وإصدار رخصة البناء حتى إصدار رخصة التشغيل، وكذا مناقشة قيام هيئة الدواء بإعتماد مكاتب الإعتماد للقيام بمراجعه إجراءات تطبيق GMP وذلك لإصدار رخصة تشغيل واحدة.

وفي هذا الإطار، وُجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة يكون أعضاؤها من مصلحتى الضرائب والجمارك، ومسئولي صناعة الدواء في مصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات؛ بهدف تذليل أية عقبات وتحديات تواجه الاستثمار في المجال الطبي في مصر.

كما شهد الاجتماع طرح الوزراء والمسئولين المعنيين عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح فرص جديدة للتصدير، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

كما عرض رئيس غرفة صناعة الدواء التحديات التى تواجه هذا القطاع، ومقترحات الحلول، وكذا المحفزات المطلوبة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل عليها دعما لهذا القطاع المهم.