شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وعلى رأسها ملف صحة ورعاية السيدة المصرية، وذلك لنُصرتها ورعايتها صحيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير أفضل خدمة طبية للسيدات المصريات، بمقاييس عالمية، لافتًا إلى أن المرأة المصرية تُمثل الدرع الأهم في استدامة وتقدم النظم المجتمعية، مثمنًا جهودهن بنجاح الملف الصحي.

وجاءت كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، خلال مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يقام سنويًا في 8 مارس، تحت شعار "الإرتقاء بصحة المرأة رحلة نجاح مصرية".

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الاحتفالية تُمثل تتويجًا للإنجازات التي حققتها مصر بكافة مجالات العمل التي تمس المرأة، وعلى رأسها ملف رعاية المرأة وأسرتها صحيًا، من خلال حصول كل سيدة مصرية على أفضل خدمة طبية وعلاجية ذات جودة، عن طريق المبادرات والحملات الصحية وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تحت شعار (100 مليون صحة).

وتابع أن القيادة السياسية تؤمن بدور وجهود المرأة المصرية، وأهمية تواجدها وربطها بكافة مجالات العمل المجتمعية، مستعرضًا الانجازات التي تم تحقيقها ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ 33 مليونًا و 827 ألفًا و901 سيدة، وذلك منذ انطلاقها في يوليو 2019، وذلك من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

واستعرض وزير الصحة والسكان، جهود المنظومة الصحية المصرية، من خلال المبادرة، بتحقيق المستهدف منها بالكشف المبكر عن الأورام، معلنًا الوصول الى نسب مرتفعة لاكتشاف المرض بمرحلتيه الثالثة والرابعة، فضلًا عن نشر التوعية بأهمية الفحص الدوري للسيدات، وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، وأيضًا الاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض السارية والصحة الإنجابية وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، ثمن الجهود التشاركية بين المجتمع المدني والجهات والقطاعات المعنية بملفات المرأة وكذلك الشركات الخاصة، لتوفير أفضل خدمات للمسح الصحي للسيدات، مؤكدًا حرص الوزارة، على توفير كافة الخدمات الصحية الشاملة للمرأة، والتي تشمل توفير الفرق الطبية المتنقلة للوصول للسيدات بأماكن عملهن، وربات البيوت، بالإضافة إلى القوافل المتحركة لتقديم خدمات أشعة الماموجرام والسونار بهدف الوصول لأكبر عدد من السيدات وتيسير حصولهن على الخدمات الصحية التي يحتاجن لها.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان، حرصت على تطوير البنية التحتية لمراكز والمنشآت الصحية، وورفع كفاءة معامل الباثولوجيا، وتوفير 27 جهاز ماموجرام و5 جهاز سونار بأقسام الأشعة بمراكز الفحص المتقدم ورفع كفاءة منظومة علاج الأورام في مصر، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل مقدمي الخدمة بمبادرة «دعم صحة المرأة» طبقًا للمواصفات العالمية، حيث وصل إجمالي أعداد المتدربين لـ 17 ألف و747 متدرب من كافة التخصصات، منذ بداية المبادرة وحتى فبراير 2023، بالإضافة إلى التعاون معهد Gussatave Rouseyالفرنسي وعمل اتفاقية مع مركز أورام دار السلام، لتدريب ورفع كفاءة الطاقم الطبي.