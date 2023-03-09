شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين: توفير 6300 وظيفة للأبناء والزوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف الخطيب الامين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن المجلس أصدر ما يقرب من 6300 خطاب وظائف لأبناء الشهداء وزوجاتهم والمصابين، حيث إن هناك حوالى 4300 خطاب للعمل بوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة لتشغيل المصابين، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة لتوفير مايقرب من 2000 وظيفة أخرى فى القطاع الخاص لأسر الشهداء بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأوضح الخطيب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المجلس أعد قاعدة بيانات للشهداء والمصابين وصل عددهم إلى ما يقرب من 843 شهيدا وحوالى 5372 مصابا و59 مصاب عجز كلي، وجميعهم مستفيدين من خدمات المجلس حيث وصل عدد المستفيدين حوالى 7682 مستفيدا، مؤكدا أن المجلس يقدم دعم مادى لأسرة كل شهيد بواقع 100 ألف جنيه، وبالنسبة للمصابين يتم صرف 5000 جنيه لكـل مصاب تـم شـفـائه، و15000 جنيه لمصابى العـجـز الجزئي و100 ألف جنيه لمصابي العجز الكـلي، كما يتم صرف معاش شهري لأسرة كل شهيد بواقع 1500 جنيه شهرباً بحد أدنى، أما بالنسبة للمصاب فله الحق في الاختيار بين الحصول على معاش طبقاً لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي أو الحصول على وظيفة.

وأشار الخطيب إلى أنه يتم أيضا تقديم خدمات الرعاية الطبية، والاجتماعية بشكل دائم ومستمر لأسر الشهداء والمصابين ، وأنه في إطار خطة المجلس القومي لتطوير وتحديث المنظومة الطبية لتقديم خدمة علاجية متميزة، تم خلال الفترة الماضية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مستشفيات كبيرة ومتخصصة وصل عددها لأكثر من 68 مستشفى ومركز على مستوى الجمهورية منها مستشفى جامعة عين شمس، وأمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة، كما تم إمداد المجلس بأطباء إستشاريون في كافة التخصصات، لتوقيع الكشف على المستفيدين بعيادات المجلس بالمقر الخدمي بالسيدة زينب، إضافة للتعاقد مع الشركة المصرية للأدوية، من أجل صرف الأدوية من المنافذ التابعة لها.