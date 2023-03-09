شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تستعد لإطلاق الأسبوع المائى تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مياه الشرب بالقاهرة لبدء فعاليات الاسبوع المائى ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 10-15 مارس الجارى، بمنطقة حى الاسمرات، حيث بدأت انشطة استطلاع الرأى القبلى والبعدى بالمنطقة لقياس مدى رضا العملاء من سكان المنطقة عن الخدمات التى تقدمها الشركة، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعى القومى لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وتحت رعاية محافظ القاهرة.

وتم عقد اجتماع تنسيقى مع منسقين من جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الاسبوع المائى داخل محافظة القاهرة (مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حى الاسمرات - مديرية الاوقاف- مديرية التضامن الاجتماعى دور العبادة).

وستتضمن الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمترددين على المكتبات وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية وورش عمل لتدريب السيدات على اعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحى.

كما ستتضمن الأنشطة خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ودروس دينية بالمساجد و عظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب ، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم تقديم كافة الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة التابعة للشركة.

وسيتم تعريف سكان واهالى المنطقة بانشطة وفعاليات الحملة من خلال حملة طرق الأبواب ، ومن المقرر اقامة حفل ختامى فى نهاية فعاليات الاسبوع المائى لتكريم المشاركين فى الحملة من جميع الجهات المعنية (مديرية التربية والتعليم بالقاهرة - مديرية الأوقاف - حى الاسمرات - مديرية التضامن الإجتماعى - الهيئة العامة لقصور الثقافة - الكنائس).