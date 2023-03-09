شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: دعم 952 مشروع تخرج بميزانية 33 مليون جنيه هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعى بدايتى" للعام الدراسى 2023/2022 وأوضح أن اللجان الفنية بالأكاديمية قد وافقت على دعم 472 مشروع تخرج بنظام التقدم الفردى لهذا العام من إجمالى عدد 1615 مشروع مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، ويبلغ إجمالى الدعم الذى ستوفره الأكاديمية للمشروعات الفردية المقبولة حوالى 24415630 مليون جنيه.

و أشار إلى أن عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 48 جامعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 17 جامعة حكومية، بالإضافة إلى 19 جامعة خاصة و10 معاهد عليا وعدد 2 جامعة تكنولوجية، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 4500 طالب، واحتلت جامعة الأزهر المرتبة الأولى فى الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم من حيث عدد المشروعات الفائزة وعددها 37 مشروع بإجمالى تمويل 2350000 مليون جنيه، يليها جامعة القاهرة بإجمالى عدد مشروعات 29 مشروع بتمويل يصل إلى 1511000 مليون جنيه، وجامعة حلوان بلغ عدد المشروعات الفائزة 29 مشروع بتمويل قدره 1100000 مليون جنيه. وجاءت مدينة زويل فى المرتبة الأولى بالنسبة للجامعات الأهلية والخاصة بعدد 9 مشروعات بدعم يبلغ 345000 وجاءت جامعة بدر ثانيا بـ 8 مشروعات بتمويل 256000.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تصريح له أن الأكاديمية منذ أعوام قررت التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة والبازغة مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجمعية اتصال والكلية الفنية العسكرية حيث تقوم كل جهة متخصصة فى مجال هام وملح ضمن خطة الدولة 2030 بتولى تقديم الدعم الفنى والأشراف على تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة وأن إجمالى تمويل المشروعات المجمعة فى هذه المجالات بلغ 9 مليون جنيه لعدد 480 مشروع ويستفيد من هذا الدعم 5000 طالب وطالبة، ولهذا فإن الأكاديمية ستوسع نطاق دعم المشروعات المجمعة ليشمل عدد كبير من المجالات.

فى سياق متصل أشار الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن برنامج مشروعى بدايتى وعلى مدار عشرة أعوام من النجاحات وكونه رافد ومكون أساسى لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة قد دعم 3500 مشروع تخرج واستفاد أكثر من 50الف طالب وطالبة بمبلغ مائة وعشرون مليون جنيه وتخرج من خلاله أكثر من 200 شركة ناشئة فى مجالات مختلفة.

وأضاف المهندس محمود طنطاوى، المدير التنفيذى لبرنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى أن الأكاديمية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر والوطن العربى من منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وان الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًا وفى كافة التخصصات، وقد تنوعت المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التى تتبناها الدولة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعى، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، الأمن السيبرانى، والتغيرات المناخية والعلوم التطبيقية بالإضافة إلى مجالات الثقافة والفنون والآداب كما تم أيضا فتح باب التقدم للحصول على دعم مشروعات التخرج (مجمعة) للهيئات والجامعات وتقدم للحصول على الدعم 11 هيئة وجامعة فى مجالات الألعاب الإلكترونية والـ Fintech وعلوم الفضاء والصناعات النسيجية. حيث أن الهدف الأساسى من نظام التقديم المجمع هو ربط مخرجات مشروعات التخرج بمتطلبات الاحتياج الصناعى فى المجالات المحددة سابقًا.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، أنه تم إعلان النتيجة اعتبارًا من اليوم على الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg.