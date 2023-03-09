الرقابة الإدارية فى يوم الشهيد: سلاماً على كل روح نقية روت بدمائها أرض الوطن

القاهرة - سامية سيد - توجهت هيئة الرقابة الإدارية بالتحية الواجبة لأرواح الشهداء الذين قدموا أنفسهم بنفس راضية فداء للأرض والعرض كي يسير كل مصري مرفوع الرأس يزين جبهته تاج العزة والكرامة.

وأضافت الهيئة فى بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: " سلاماً علي كل روح نقية روت بدمائها أرض الوطن.. تتوجه هيئة الرقابة الإدارية بالتحية الواجبة لأرواح الشهداء الذين قدموا أنفسهم بنفس راضية فداء للأرض والعرض كي يسير كل مصري مرفوع الرأس يزين جبهته تاج العزة والكرامة.. مستمدين من تضحياتهم عزماً لا يلين على صيانة العهد تجاه مصر وشعبها الكريم لمواصلة الحفاظ على مقدرات الوطن".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.