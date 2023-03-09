شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW67، التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر بـ يوجوشى دانيلز، نائبة مدير عام المنظمة الدولية للهجرة IOM للعمليات، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالشراكة المثمرة بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة، واستعرضت التنسيق القائم داخل الدولة المصرية خاصة بين المجلس القومى للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فيما يتعلق بهذا الملف الهام، وأشارت إلى مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى ويستهدف التمكين الاقتصادى للمرأة، والعمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

وشددت رئيسة المجلس على ضرورة العمل على تغيير المفاهيم المرتبطة بالهجرة، وذلك عبر تكثيف الجهود والحملات الدولية والإقليمية والوطنية لرفع الوعى، والاستمرار فى تلك الحملات واستدامتها، وتوفير فرص التمكين الاقتصادى، والتركيز على مخاطبة واقناع السيدات والأمهات بأضرار الهجرة عبر حملات تفاعلية، مشيرة إلى ما يتم فى مصر من العمل على رفع الوعى للأمهات باعتبارهن القوى الأساسية للحماية من هذه الممارسة، وتوظيف منصات التواصل الاجتماعى لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء، على هذه المنصات، وشددت على دور الفن والدراما فى تغيير المفاهيم المغلوطة، وهو النهج الذى اتبعه المجلس فى رفع الوعى بالعديد من الممارسات مثل ختان الاناث.

وثمنت يوجوشى دانيلز جهود مصر فى استضافة مؤتمر المناخ cop27، وأكدت أن مصر قادت هذا الحدث العالمى بنجاح مشرف أبهر العالم، وثمنت خروج المؤتمر بتوافق لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولفتت إلى أهمية تخصيص التمويل للصندوق، وزيادة التمويل المخصص لأنشطة التكيف مع آثار تغير المناخ، وعبرت عن تطلع المنظمة لاستمرار الشراكة القائمة مع مصر خلال مؤتمر المناخ القادم.cop28

وثمنت يوجوشى دانيلز جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى مصر، والتعاون المصرى المشترك فى هذا الملف الهام.