شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق فعاليات دوائر الحكى للطالبات السوريات الوافدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومى للمرأة، فعاليات دوائر الحكي التى استهدفت عددا من الطالبات السوريات الوافدت بمدرسه(الحى السادس الثانوية بنات بمدينة السادس من أكتوبر)، وكذلك عددا من أولياء أمور الطالبات ، وأدارت الفعاليات ميسرات البرنامج بمقر المجلس.

يأتى ذلك فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة ضمن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوي" التى تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وبدأ اليوم بتنظيم دوائر الحكى التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن.

وتلى دوائر الحكى تنظيم حوار الأجيال وهو عبارة عن فتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة .

وانتهى اليوم بتنظيم نادى المشاهدة الذى تضمن عرض الفیلم الوثائقي القصیر "بدایة الخیط" الحائزعلى جائزة أفضل فیلم وثائقي قصیرفي مھرجان جوائزنیویورك للأفلام، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، وهو یوثق الفیلم حیاة ثلاث فتیات من مصر ورحلتھن لممارسة حقوقھن في مختلف المجالات ، وكيف أثرت المبادرة على كل واحدة منهن بشكل مختلف ، وكذلك تم تنظيم عرض لمسرح العرائس .

يذكر أن البرنامج التدريبي يأتي فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكي "دوى" التى يطلقها المجلس بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف ، وذلك بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ودمياط والشرقية ) ، خلال الفترة من 22 فبراير وحتي 22 مارس 2023.



المشاركون فى الفعاليات



جانب من الفعاليات



جانب من المشاركين



دوائر الحكى



فعاليات دوائر الحكى