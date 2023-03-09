شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محور كمال عامر هدية الدولة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن محور الفريق كمال عامر الجديد هدية الدولة لمواطني محافظة الجيزة لما يمثله من أهمية مرورية كبيرة باعتبارة أول محور عرضي حر يربط مدينة الجيزة ويضيف لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة، حيث يربط مع المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

وجاء ذلك خلال افتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، اليوم الخميس، فعاليات بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

وأشار اللواء أحمد راشد، أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، لافتا أن المحور سيعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.