شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لذوى الهمم بأسيوط والسيدات المعيلات بالإسكندرية والمفتشين بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط تنفيذ الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بمقر مدارس الأمل للصم، في إطار اهتمام المديرية بذوى الهمم والقدرات وتوفير فرص تدريب مناسبة لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل وكذلك فرص عمل حقيقية تتناسب مع درجات إعاقتهم في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة ومراقبة تنفيذ المنشىت لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بها وإلزام الشركات والمصانع بتعيين نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات وذلك خلال لقاءاته بمديرى المديريات على مدار الأسابيع الماضية .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة ، انه تم تفقد الدورات التدريبيه التى تنظمها بمقر مدارس الامل للصم ، وكذلك إستطلاع آراء المتدربين حول البرنامج التدريبى المقدم ومدى استفادتهم من المادة التدريبية ، والإطلاع على مدى اندماجهم فى تعلم الحرفة وتصميم العديد من المنتجات من الأخشاب ، ناقلاً تحيات وزير القوى العاملة للمتدربين ومؤكداً على حرص سيادته على تقديم الدعما لكامل لذوى الهمم من خلال تنفيذدورات استثنائية فى نفس المجال لشباب آخرين فور انتهاء تلك الدورة .

وأضاف مدير المديرية انه رافقه خلال تفقد الدورات التدريبية عبد العزيز الوزارى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، والمهندسة سحر مالك مدير إدارة التدريب بالمديرية ، ومنوهاً أنه يمكن للشباب من ذوى الهمم والقدرات التقديم للحصول على تلك الدورات المجانية من خلال إدارة بحوث العمالة في المديرية او من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها ، وكذلك الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى إستكمالاً لدور المديرية في توفير الدعم والرعاية الكريمة لهم لدمجهم داخل المجتمع .

الإسكندرية

وبدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 30 متدربة بمركز تدريب مهني محرم بك ، وذلك للسيدات المعيلات ممن لديهم أطفال منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم من خلال التعاون بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية .

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية،فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن ذلك ياتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه جاري الاعداد لتنفيذ دورات علي مهن جديدة وهي: "الاركت، ومهنه الطباعة علي المنسوجات" لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

وأضاف وكيل المديرية انه سوف يتم تنفيذ عدد من الندوات خلال الدورة التدريبية لرفع الوعي الثقافي لدي المرأة للقضايا الهامة مثل الزواج المبكر ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا الهامة.

ورافق مدير المديرية خلال تفقد الدورة التدريبية كلا من :ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهنى محرم بك، وسناء قنديل مدربة التفصيل والحياكة بالمركز .

سوهاج

عقدت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج دورة تدريبية على مدار يومين لمديري ومفتشي مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بالمديرية ، في مجال علاقات العمل ودور القوي العاملة في تسوية المنازعات العمالية ودياً بين طرفي العملية الإنتاجية تجنباً لإحالة المنازعات للقضاء ودعما لاستقرار وتعزيزعلاقات العمل ، وذلك بقاعة التدريب بمركز التدريب المهني بسوهاج ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بتفعيل دور القوي العاملة في إنهاء المنازعات الفردية والجماعية بالطرق الودية لضمان علاقة عمل مستقرة بين طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الاعمال.

وأفاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج في تقريره للوزارة ، أنه حضر التدريب 26 من مديري ومفتشي مكاتب تفتيش وعلاقات العمل والمختصين بإلادارة العامة لرعاية القوي العاملة وادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، كما حاضر خلال الدورة عبدالعظيم أحمد علي وكيل مديرية القوي العاملة بقنا الأسبق ، بحضور الهام السيد مدير عام شئون المناطق ومحمود عبدالهادي مدير عام الرعاية بالمديرية .

وأضاف مدير المديرية أن ورشة التدريب تطرقت إلى العديد من الموضوعات منها : دور وزارة القوي العاملة من خلال مكاتب علاقات العمل في تسوية وانهاء المنازعات بالطرق الودية مثل : التسوية الودية وتوفيق الأوضاع والمفاوضة الجماعية والتحكيم ، والتحقيق مع العمال ومسائلتهم ، ومعوقات ومشكلات التطبيق العملي لعلاقات العمل مع عرض قضايا فعلية ، والمحاكم العمالية المختصة وإجراءات ومواعيد سير الدعوي ، ودور القوي العاملة في الدعاوي العمالية ، والإغلاق الكلي والجزئي للمنشأت لضرورات اقتصادية ، فضلاً عن تنمية وتعزيز مهارات المفتشين والمختصين في المنازعات العمالية وذلك وفقاً للقواعد القانونية الواردة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ودليل إجراءات علاقات العمل .



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