أثينا: شركة مصر للطيران تفوز بجائزة الأسرع تعافيا من جائحة كورونا

القاهرة - سامية سيد - أظهر البيان الصادر عن ورشة العمل التى نظمها مطار أثينا الدولى سنويًا والتى كانت تحت شعار ( قياسات المستقبل ) لاختيار أفضل شركات الطيران داخل القارة الأفريقية، أنه قد تم اختيار الناقل الوطنى مصر للطيران ضمن شركات الطيران التى تعافت بشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا، واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران ونجاحها فى استمرار تشغيل الرحلات وكثافة الركاب.

وتسلمت إنجى عبد السلام مدير مكتب مصر للطيران بأثينا، جائزة الشركة من مسؤلى مطار أثينا الدولى.

من جانبه قال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذا الإنجاز يأتى فى ضوء جهود أبناء الشركة الوطنية فى مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة، مضيفا أن الشركة مستمرة فى تنفيذ خطتها المستقبلية نحو تطوير أسطولها الجوى وتوسيع شبكة خطوطها فى جميع أنحاء العالم.