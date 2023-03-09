شكرا لقرائتكم خبر عن "الفلك الدولى" بالإمارات: الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الفلك الدولى بأبوظبى، أن الدول التى بدأت شهر شعبان الثلاثاء 21 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك الثلاثاء 21 مارس. فى حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناى والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.وفق "الإمارات اليوم".

وقال مدير مركز الفلك الدولى المهندس محمد شوكت عودة: "بالنسبة للدول التى ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالى ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها".

وأضاف عودة: "أما بالنسبة للدول التى ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال فى ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، فى حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهى ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا. ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان فيها".

وتابع: "بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 22 مارس فى بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: فى جاكرتا يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و50 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب. فى أبوظبى يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و11 دقيقة. فى الرياض يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة. فى عمّان والقدس يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و11 دقيقة. فى القاهرة يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و21 دقيقة. فى الرباط يغيب القمر بعد 64 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 23 ساعة و34 دقيقة. والرؤية فى أبوظبى والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة فى حالة صفاء الغلاف الجوي".