شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشهيد محمد الأكشر: ما شفتش بابا بس هو بطل وهكبر وأجيب حقه وأحقق حلم ماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بلال نجل الشهيد البطل محمد جمال الأكشر، خلال تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، رسالة مؤثرة لوالده ووالدته، حيث إن والده استشهد، وعقب ذلك ذهبت زوجته لأداء فريضة الحج وتوفيت فى السعودية.

وقال نجل الشهيد: "أنا بلال ابن الشهيد البطل محمد الاكشر.. بابا استشهد في سيناء وكان عمري سنة وشهرين.. مش لحقت اشوف بابا.. بس بابا بطل وعمره ما خف.. بعد استشهاد بابا.. ماما اتوفت بعدها بـ 6 شهور خلال الحج.. وكان حلمها أنها تلحق بابا في الجنة.. كان نفسي أعيش معاكم.. انا عاوزكم تكونوا مبسوطين.. كان نفسي أعيش معاكم.. وحشتوني أوي.. اطمأنوا عليا.. أكبر وهبقي ظابط وهجيب حق بابا واحقق حلم ماما.. انا ابن الشهيد البطل نقيب محمد الأكشر".