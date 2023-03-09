شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "إحنا بخير وسلام وأمان وكل يوم أفضل من إمبارح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعليم الطلاب ما حدث فى مصر من أحداث منذ 2011، قائلا: "علموا الكلام ده في المدارس والإعلام والكليات.. ده أمر مهم قوى تدمير الدول من الداخل .. ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه تكاليفه قليلة والنتيجة تدمير بلد بأهلها.. ودايما هيبقى موجود الكويس واللى مش كويس اطمنكم أن أحنا بخير وسلام وأمان وكل يوم أفضل من امبارح".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد: "إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زى اللى أحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية يبقى أنتم بتظلموا بتكلم بصراحة .. إذا كان القياس ظروفنا الاقتصادية طيب كنا عاملين إزاى في 2011 – 2013 .. مهم مننساش إن الدولة كانت خلاص مفيش، وكان ممكن قوى البلد تدخل حرب أهلية ونقعد سنين طويلة".

وتابع الرئيس: "لغاية دلوقتى فيه دول دخلت مخرجتش... الموضوع كله قدام عنينيا... وربنا أراد للبلد دى إنها متخشش حرب أهلية ... هو ربنا أراد كده رغم كل التخطيط والمكر لكن إرادته سبحانه وتعالي أنها تنجو".

وفى نهاية كلمته، قال: "أوجه التحية لأسر كل الشهداء والمصابين وبنقولهم دايما عهدنا معاكم أن إحنا أبدا لن ننساكم وده أقل حاجة ممكن نعملها علشانكم، لكن العهد الأكبر أن إحنا هنخلي تمن دماء أبناءكم والإصابات هو ميلاد دولة تفتخروا بها".