شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب تمنها كبير قوى وكنا بفضل الله عارفين إنها هتخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحرب على الإرهاب، قائلا: "أنا بقولك دلوقتي في يوم زي كده.. أتصور.. بالحالة اللى الأسر سواء كانت زوجة أو أب أو أم.. أو أبناء يمكن.. احنا بشر ودول ولادنا وأهلنا.. عاوز اقولهم وللناس في مصر.. فيه تمن كبير اوي اوي اتدفع بخلاف دم الشهداء والمصابين اللي اتصابوا.. يعني هان عليهم أرواحهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "لما بنتكلم في موضوع عن الدنيا اللى احنا فيها وحياتنا.. بس أقول يا جماعة فيه ناس مش بتنام.. وفيه ناس بتموت وتستشهد علشان نبقي في سلام.. مهم أوي يشعروا أن التمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير.. احنا مقدرين ده.. عاوزين نبقي أكثر صلابة.. اكثر من كده.. اه.. التحديات كبيرة.. بناء دولة واستعادة مكانتها فيها 105 ملايين و6 ملايين من الضيوف واستعادة مكانتها في التعليم والصحة وفى كل شيء.. أمر مش بسيط.. أر محتاج جهد وتضحية.. وبدأت المعركة معاهم.. وكان كتير مننا يقول امتي تخلص.. كنا بفضل الله عارفين أنها هتخلص".