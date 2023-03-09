شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: أوستن أشاد بقيادة مصر إقليميا وعالميا ووجه شكرا خاصا للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا بشأن زيارة الوزير لويد أوستن إلى مصر ضمن جولة إقليمية، ولقائه الأربعاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى.

وقالت البنتاجون فى بيانها إن الوزير لويد أوستن أكد للرئيس السيسى التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الثنائية مع مصر، وتبادلا الآراء حول تحديات الأمن الإقليمى والعالمى.

وأشاد أوستن بقيادة مصر الإقليمية والعالمية، وشكر الرئيس السيسى بشكل خاص على الوساطة فى التوترات الفلسطينية الإسرائيلية. كما تطرق الحديث إلى الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، والتهديد الذى يمثله هذا الصراع للنظام الدولى الذى تحكمه القواعد.

وأبرز أوستن تضامن الولايات المتحدة مع مصر فى وجه المصاعب الاقتصادية التى سببتها حرب روسيا (الوحشية وغير المبررة) فى أوكرانيا، وأكد التزام الولايات المتحدة المستمر بالمنطقة، مشددًا على أن التقدم فى الحريات وحقوق الإنسان الأساسية يعزز بشكل أكبر العلاقة الثنائية.

وفى اجتماع لاحق مع وزير الدفاع محمد زكى، أشاد أوستن بمصر بتوليها قيادة فرقة العمل 153 للقوات البحرية المشتركة، والتى تركز على أمن البحر الأحمر.

كما سلط الوزير الضوء على المناورات المشتركة المرتقبة "النجم الساطع 23" كدليل على قيادة مصر وقوة التعاون المصرى الأمريكى لتحسين الأمن الإقليمى والردع الموثوق به.

وأكد الوزير الالتزام بتعزيز قابلية "التوافقية" بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، وأعترف بالخطوات الهامة التى قام بها الجيش المصرى لخفض الأضرار المدنية أثناء العمليات، وأكد التزام وزارة الدفاع بالعمل مع مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وكان أوستن قد أعرب أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري، مؤكدا أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر قوية وتعكس اهتمام البلدين المشترك للأمن والاستقرار إقليميا.

وقال أوستن فى تدوينة سابقة إن الشراكة الدفاعية الأمريكية مع مصر هي "ركيزة أساسية" لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

البنتاجون ، وزارة الدفاع الامريكية ، وزير الدفاع الامريكى ، لويد اوستن ، زيارة اوستن لمصر ، لقاء السيسى واوستن ، العلاقات المصرية الامريكية