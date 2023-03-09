شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلنها بقوة: حلم القضاء على الإرهاب تحقق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
- أكد الرئيس أن حلم القضاء على الإرهاب قد تحقق.. بفضل الله سبحانه.. وبفضل تضحيات الشهداء
- التمن ده اللى أبنائنا وأسرهم دفعوه على مدى 9 سنوات كان نتيجته إن الأمن والأكل والشرب موجود بفضل ربنا
- مش بس الجيش اللى مش بينسى تضحيات الشهداء.. كل المصريين فاكرين
- فى يوم الشهيد إحنا بنتكلم عن الفريق عبد المنعم رياض اللى قدم روحه وضحى بحياته من حوالى 50 سنة
- ومش هننسى كل شهيد وكل مصاب واللى قدم حتة من جسمه عشان البلد تكون فى أمن وسلام
- التمن اللى ما ننسهوش حقيقى هو إن إحنا نخلى بالنا من البلد دى.. والكلام ده ما يتكررش فينا تانى
- إحنا إن شاء الله هنحتفل كلنا وأسر الشهداء معانا فى يوم بس هتشوفوا سيناء غير الصورة المؤلمة اللى هى صورة الأشرار
- هتشوفوها بفضل الله سبحانه وتعالى صورة إنتم كمان هتفرحوا إن أولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد