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الرئيس السيسى يعلنها بقوة: حلم القضاء على الإرهاب تحقق.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأمهات شهداء مثلث القيادة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد وهم: الشهيد البطل مصطفى حجاجى مساعد الدفعة 103 حربية، الشهيد البطل محمد على العزب مساعد الدفعة 104 حربية، الشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة حامل العلم.

 

 

- أكد الرئيس أن حلم القضاء على الإرهاب قد تحقق.. بفضل الله سبحانه.. وبفضل تضحيات الشهداء

 

- التمن ده اللى أبنائنا وأسرهم دفعوه على مدى 9 سنوات كان نتيجته إن الأمن والأكل والشرب موجود بفضل ربنا

 

- مش بس الجيش اللى مش بينسى تضحيات الشهداء.. كل المصريين فاكرين

 

- فى يوم الشهيد إحنا بنتكلم عن الفريق عبد المنعم رياض اللى قدم روحه وضحى بحياته من حوالى 50 سنة

 

- ومش هننسى كل شهيد وكل مصاب واللى قدم حتة من جسمه عشان البلد تكون فى أمن وسلام

 

- التمن اللى ما ننسهوش حقيقى هو إن إحنا نخلى بالنا من البلد دى.. والكلام ده ما يتكررش فينا تانى

 

- إحنا إن شاء الله هنحتفل كلنا وأسر الشهداء معانا فى يوم بس هتشوفوا سيناء غير الصورة المؤلمة اللى هى صورة الأشرار 

 

- هتشوفوها بفضل الله سبحانه وتعالى صورة إنتم كمان هتفرحوا إن أولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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