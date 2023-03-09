شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم مصابي العمليات الحربية خلال الندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المصابين خلال العمليات الحربية، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية.

وكرم الرئيس السيسي:

رائد – أنور وجدي محمد متولي – مصاب خلال حرب أكتوبر 73.

جندي – سليمان تاضروس ارمانيوس – مصاب خلال حرب أكتوبر 73.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.