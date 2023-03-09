شكرا لقرائتكم خبر عن أم الشهيد مقدم أمير عوض الله: بنفتخر إن احنا مصريين.. ووولادنا كلهم فدا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أم الشهيد المقدم أمير إبراهيم عوض الله عوض الله، عن فخرها باستشهاد ابنها، قائلة: "الحمد لله ابنى فخورة بيه ومصر فخورة بيه .. وكلنا عايشين برضا ربنا وفى حمى الرئيس .. ربنا يخليك ويبارك في عمرك ويبارك في مصر".

أضافت أم الشهيد، خلال تكريمها في احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفنتاح السيسي: "ابني من ساعة من اتخرج ما جاش القاهرة خالص من 2011 حتى استشهاده.. قعد من العيد الكبير وحتى استشهاده مشوفتوش ولا كنت عارفه عنه أى حاجة بس كنت بدعيله .. ابنى كلمنى قبل استشهاده بيوم .. وهو اليوم اللى اترقى فيه من رائد إلى مقدم .. بس هو خد الرتبة الأعلى عند ربنا .. كان بار بيا وكان أول فرحتي وحياتي ودنيتي.. بس الحمد لله راح عند الصديقين والشهداء وربنا يحمي مصر وشبابنا وربنا يبارك فيك يا ريس ويخليك لينا زخر وفخر لينا.. بنفتخر ان احنا مصريين واولادنا ملايين وكلهم فداكي يا مصر .. تحيا مصر".