شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلن إقامة معرض بالأسماء والصور لكشف جرائم الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقامة معرض يتضمن صور وأسماء الإرهابيين، معلقا بالقول: " فى المعرض هنوريكوا صور وأسماء كل المجرمين هناك.. الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد: "أوعوا الموضوع ده يتكرر تانى .. أوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية فى خراب بلادكم الكلام ده التعمل لما البلد اتفكت في 2011 وهفضل أكررها واتحاسب قدام ربنا على الكلام ده.. الكلام ده حصل لما البلد اتفكت في 2011".