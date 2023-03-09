شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية كينيا يؤكد ضرورة الحوار بين دول القارة بعيدا عن تدخلات الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير خارجية كينيا ألفريد موتوا عن تطلع بلاده للاستفادة من الدول الصديقة والشقيقة خلال الفترة المقبلة وتتطلع لعمل منطقة تجارة مشتركة ونتطلع لتسهيل الاجراءات لجذب المزيد من الاستثمارت المصرية في بلاده.

دعا وزير خارجية كينيا في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري ضرورة الحوار بين الدول الأفريقية وتطوير اليات التعاون بعيدًا عن التدخلات الخارجية، متوجها بالشكر للوزير سامح شكري على حسن الاستضافة.