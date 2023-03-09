شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء، خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد.

وضمت أسماء أسر المكرمين من شهداء القوات المسلحة:

عميد أركان حرب شهيد - محمد محمود محمد عبد المتجلي.

عقيد أركاب حرب شهيد - أحمد محمد أحمد جمعه.

عقيد أركان حرب شهيد - عاصم محمد عصام الدين عبد الرحمن شحاته.

مقدم شهيد – أمير إبراهيم عوض الله عوض الله.

رائد شهيد – أحمد بهجت رزق مناع.

نقيب شهيد– محمد جمال محمد عطية الأكشر.

عريف شهيد – معاذ خالد أحمد رشاد.

عريف شهيد - شريف محروس محروس غانم.

جندي شهيد – أحمد سمير الشحات السيد أحمد.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.