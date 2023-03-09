شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم مناطق حلوان و15 مايو.. شاهد محطة القاهرة للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح أعمال إنشاء محطة القاهرة، للقطار السريع، وتقدم الأعمال بها، وهى إحدى محطات الخط الأول (العين السخنة -العلمين - مطروح) لمشروع القطار الكهربائى السريع والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

وتخدم المحطة مناطق حلوان و15 مايو والمنطقة الجنوبية شرق النيل من خلال الخط الأول للقطار الكهربائى السريع والذى يصل طوله إلى 660 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية.

والمحطات المخصصة للقطار السريع عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح).

المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).

جدير بالذكر، أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى تنفيذها مكونة من 3 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالى اطوال تصل الى 2000 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم ويشتمل المشروع على 23 محطة منها 12 محطة للقطار السريع و11 محطة إقليمية.



أعمال الإنشاءات



الإنشاءات فى المحطة



جانب من أعمال الإنشاءات