شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هنعمل معرض للحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إقامة معرض لـ"الحرب على الإرهاب في سيناء" بجانب تنظيم الاحتفالية، قائلا: "مش بس الاحتفالية.. هنعمل معرض للحرب على الإرهاب.. هنوريكم.. الحاجات اللى كانت موجودة وبقيت.. بس مش قليل.. ده كتير أوي أوي من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال.. وكل ما تعنيه معدات حرب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "الموضوع مكنشي بسيط.. الناس متعودة يشوفوا الحرب التقليدية.. الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة.. العدو التقليدي انت عارفه وبتشوفوا وتتعامل معه وجه لوجه.. ده مستخبي وسطنا بلبسنا وحالنا.. يقوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري.. والناس تبقي موجوعة على ولادها ومستقبل بلدها".