شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين من سيناء خلال الندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء والمصابين من سيناء، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 بمناسبة يوم الشهيد.

وكرم الرئيس السيسي:

المصاب- سمير محمد سالم سليمان

اسم الشهيد – علي سليمان محمود حسن وتسلم التكريم زوجته وأبنائه.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.