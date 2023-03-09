شكرا لقرائتكم خبر عن والدة البطل الشهيد أحمد سمير توجه رسالة لابنها: يا نور عينى هديتك وصلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت والدة البطل الشهيد أحمد سمير الشحات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم اسم ابنها الراحل قائلة: "شكرا لكل أم وأب وسيادة الريس على التكريم ".

أضافت والدة البطل الشهيد خلال تكريمها بيوم الشهيد: "ابنى من فترة زارني في المنام وقالي هابعتلك هدية عيد الأم وحاجة في التليفزيون مفهمتهاش وقتها..اتصلوا عليا وقالوا ليا تكريم في يوم الشهيد..بحيي أم كل شهيد كل سنة وإنتى طيبة وأنا علي يقين إن ابني شايفيني وبقولوا يا حبيبي يا نور عيني هديتك وصلت وأحلى هدية قدمتهالي".