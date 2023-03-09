شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكينى يشدد على ضرورة الحوار بين الدول حول الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية كينيا الدكتور ألفريد موتوا أن العلاقات مع مصر أمر حيوى وضرورى، موضحا أن مصر وكينيا ترتبطان بصداقات دوما ولم تدخلا أبدًا في أي صراعات، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، موجها الدعوة للوزير سامح شكري لزيارة بلاده قريبًا.

أوضح وزير خارجية كينيا في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير شكري أهمية الحوار المشترك حوار سبل استخدام الموارد المائية لما لها من أهمية لكافة المواطنين، مؤكدا أن بلاده تؤكد ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وضرورة التنسيق حول الانهار والبحيرات وضرورة العمل بشكل موحد، مشيدا ببناء مصر للعاصمة الادارية الجديدة التي شيدتها الدولة المصرية، متطرقا لضرورة تعزيز التعاون التجاري في إطار الكوميسا التي يمكن أن تلعب دورا هاما في تطور الأطر، موضحا أن القاهرة مركزا استراتيجيا، مضيفا "نشكر وزير الخارجية على شربي لشاي كيني في مصر ونتطلع لزيادة اواصر التعاون".

اشار وزير خارجية كينيا برغبة بلاده في جذب الاستثمارات المصرية ورجال الاعمال المصريين الذين لديهم خبرات واسعة، موضحا ان بلاده ترغب في استمرار عملية توريد الاسمدة لكينيا، مؤكدا أن اثار التغير المناخي له اثار سلبية كبيرة، مضيفا "فقدنا 200 ألف فيل في بلادنا نتيجة التغيرات المناخية .. نريد تعزيز التعاون مع مصر ونتبادل الخبرات معها."