شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد أحمد مناع: سعيد بتكريمه بعد تحرير سيناء من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال والد الشهيد البطل أحمد بهجت رزق مناع، إنه كان حزين على عدم تكريم نجله الشهيد بعد استشهاده في 11 يناير 2021 على أرض سيناء، واليوم سعادته كبيرة بتكريم اسمه بعد تحرير سيناء من الإرهاب.

أضاف والد الشهيد، في كلمته بالندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نترحم على المشير محمد حسين طنطاوي عليه رحمة الله، الذي قال له إنه سيكون ضابط ذو شأن، لذلك كانت وصية نجلي قبل استشهاده بأيام قليلة هي "يشهد الله أنني لم أتخاذل في تأدية واجبي فلا تتخاذلوا في الدافع عن وطنكم، فهناك من لا يتخاذل في خراب الأوطان ونعم ونعلم أنكم لن تتخاذلوا في الدفاع عن الوطن بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.