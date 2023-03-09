شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "ثمن كبير قوى اتدفع علشان البلد تبقى فى أمن وسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن جميع الظروف الصعبة "بتعدي" بفضل الله سبحانه وتعالي، مضيفا: "الحقيقة مش عارف اقرأ الكلمة ولا أقول مشاعرى وإحساسي باليوم ده، عاوز أقول انا من الناس اللى حضرت الأحداث وشافتها وهى بتتعمل وبتتربت بشكل أو بآخر وزى ما انتوا شوفتوا الاحتفال كله وكل البرنامج النهاردة يعكس حاجة واحدة بس إن مهما كانت الصعوبات اللى بتقالبنا والظروف الصعبة اللى بنواجهها بفضل الله الأمور بتعدي".

أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد: "فيه تمن كبير قوى اتدفع، والتمن ده فيه أسر.. دايما أقول أنه تكرارى للكلام هو عرفان للأسر اللى موجودة معانا واللى مش موجودة .. ان التمن كبير جدا عندكم وعندنا كلنا .. عند كل المصريين اللى بيشفونا النهاردة بيحسوا قد إيه إن فيه تمن كبير اتدفع علشان البلد تبقا في أمن وسلام.