شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشهيد عميد محمد عبدالمتجلى يؤدى التحية العسكرية للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نجل الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلى – سلاح المشاه، التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد، فى الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.