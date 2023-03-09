شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: فرص عمل وتفتيش على منشآت فى شمال سيناء خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها بياناً بنشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، وما قدمته من خدمات وأنشطة خلال شهر فبراير 2023،وذكرت في بيان لها اليوم الخميس، أن "المديرية"قامت بعدد من الانجازات فيما يخص ملفات عملها داخل المحافظة،من تفتيش عمالى، وعلى إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية إجتماعياً وصحياً ، وفرص العمل المقدمة للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة وكذلك برامج التدريب المهنى المجانية للشباب المستفيدين .

وأوضح محمد سالم عبد الملك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء فى تقريره للوزارة ، أنه تم تشغيل 22 شاب من أبناء المحافظة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة منهم 16 من ذوي الهمم والقدرات ، وصرف 8 منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 8 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منح مولود جديد بإجمالى 8 آلاف جنيه ، وإعانة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وتقديم رعاية صحية لـ 3 عمال بواقع 12 ألف جنيه .

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 19 منشأة يعمل بها 705 عامل ، كما تم التفتيش فى مجال التفتيش العمالي على 128 منشأة يعمل 1031 عامل ، فضلاً عن استخراج 22 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.