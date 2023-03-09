شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى الوراق.. والتخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، معرض "أهلا رمضان" بشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة بحى الوراق، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وإقامة معارض للسلع الغذائية توفر للمواطنين احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%، بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة.

وتفقد اللواء أحمد راشد، وممثلو الغرفة التجارية ومديرية التموين أجنحة المعرض، والذى يضم باكيات لبيع (لحوم طازجة – لحوم مجمدة - مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح - خضروات وفواكه)، موجها بتكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على المعرض للتأكد من جودة وأسعار المعروضات المطروحة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين كافة الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.