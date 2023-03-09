شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن عقد مبادرة "سلامتك تهمنا " للتوعية بإجراءات السلامة والصحة في الحفاظ على المنشآت والعمال، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف حول إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل الرقابة على المنشآت للتأكد من تطبيقها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأوضح هشام عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره: تضمنت فعاليات المبادرة إلقاء مجموعة من المحاضرات قدم من المهندس مدحت كامل من الاداره المركزيه بالوزارة، حول خطه الطواري والاخلاء موضحا الغرض من خطه الطواري واهدافها والحفاظ علي العمال والمنشات بإعداد خطة توضح فيها كيفيه اخلاء العمال من المكان اثناء الكوارث حفاظا علي حياتهم وحفاظا علي المنشاة ورأس المال والحد من حدوث الحرائق وذلك إيمانا بدور السلامة في سير العملية الانتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والاصابات.

كما قام المهندس اسلام حمدي من الادارة المركزية للسلامة بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، فضلاً عن المحاضرة الثالثه التى استعرضت اهداف السلامة والصحة المهنية .

وأضاف مدير المديرية أنه يتم خلال مبادرة سلامتك تهمنا التنسيق ما بين الشركات وإدارات السلامة والصحة المهنية على مستوي جميع المديريات ، بما يساهم في تكاتف كافة الأطراف في التوعية بأهيمة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، كذلك يتم منح شهادات تقدير للشركات التى تتبع كافة أساليب ومعايير السلامة وتكريم العمال الملتزمين .